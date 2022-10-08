Хуснуллин лично осмотрит повреждения Крымского моста

Фото: РИА Новости

Марат Хуснуллин

Заместитель председатель российского правительства Марат Хуснуллин в ближайшие часы вылетит в Крым, чтобы лично осмотреть повреждения моста. Чиновник, возглавивший правительственную группу по расследованию причин ЧП на переправе, написал об этом в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься на месте.

В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу, — заявил Хуснуллин.

Создать правительственную комиссию по выяснению причин ЧП на Крымском мосту поручил президент РФ Владимир Путин. Свои доклады должны представить Хуснуллин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев. Последние двое уже выехали на место происшествия.

По информации Национального антитеррористического комитета, в субботу утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Страховщики оценили ущерб от ЧП в 200-500 миллионов рублей.

Произошедшее также прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее началом и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный».