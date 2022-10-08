Хуснуллин и Аксенов прибыли на Крымский мост

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов прибыли на Крымский мост, где утром 8 октября случился взрыв. Они осматривают повреждения, об этом Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале.

Вся комиссия, собранная по поручению президента, прибыла на Крымский мост. Мы его рассмотрели. Автомобильное движение уже запущено по одной полосе. Поставлена задача завтра в течение дня запустить движение по двум полосам. Проводим инструментальное обследование, определились с объемом ремонта второй полосы. Могу сказать, что уже собрали металл и монтировщиков, — заявил вице-премьер.

Он добавил, что комиссии необходимы примерно сутки на то, чтобы определить время, которое может потребоваться на восстановление второго пролета моста.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков в эфире «Соловьев Live» рассказал, что Аксенов и Хуснуллин после заседания в Тамани сделают заявления. Они оба входят в комиссию по выявлению причин произошедшего и ликвидации последствий.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в субботу. Там подорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, три человека погибли. После случившегося президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию.