«Хрюшу со Степашкой под санкции»: Захарова о новом указе Зеленского Захарова заявила, что угроза санкций Зеленского нависла над Хрюшей и Степашкой

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новый указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих и общественных деятелей. Она предположила, что вскоре глава государства примет ограничительные меры против персонажей программы «Спокойной ночи, малыши» Хрюши и Степашки в связи с тем, что в санкционный список включена экс-ведущая передачи Ангелина Вовк.

Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет, — написала Захарова.

В конце ноября 2022 года Вовк заявила, что желает отправиться с Хрюшей и Степашкой в зону специальной военной операции на Украине. Там бы она обратилась к украинским солдатам со словами: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие».

15 января Зеленский подписал указ о введении санкций против 198 журналистов, телеведущих и общественных деятелей. Кроме Вовк в черном списке оказались журналистка Марина Ахмедова, телеведущие Вадим Такменев, Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, артисты Юрий Лоза, Эвелина Бледанс, Егор Бероев, публицисты Николай Стариков, Егор Холмогоров, блогер Дмитрий Пучков и многие другие лица.

Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.