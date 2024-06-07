«Хрюкнули?»: Путин ответил на вопрос о работе правительства Путин пошутил, что политолог Караганов «хрюкнул» во время его речи на ПМЭФ

Фото: Сергей Отрошко/Росконгрес

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума в шутку пристыдил модератора Сергея Караганова за то, что тот не слушал его выступление. Политолог предложил создать при ПМЭФ рабочую группу для реализации поставленных задач, чтобы «понять, куда мы идем и что мы делаем». Глава государства, в свою очередь, заметил, что слова модератора прозвучали обидно, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы сказали «мы что-то делаем», а я битый час здесь объяснял, что мы делаем. Вы, наверное, прикорнули немножко. Хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я там говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать, целая программа из десяти пунктов, — сказал Путин под смех присутствовавших в зале.

Владимир Путин 17 мая во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политеха в Китае пошутил, что он «не интернет» и не в силах ответить на все интересующие вопросы. При этом глава государства подчеркнул, что может выразить личное мнение по тем или иным темам. Таким образом российский лидер ответил на вопрос китайского студента, который поинтересовался, как лучше можно организовать учебный процесс между вузами двух стран.