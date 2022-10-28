Хозяева искусанных собак смогут взыскивать моральный ущерб Кассационный суд разрешил хозяевам искусанных собак в России взыскивать моральный ущерб

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Хозяин собаки, получившей травмы в сваре, может взыскать с виновного как компенсацию лечения, так и моральный вред, сообщает РИА Новости со ссылкой на указание Первого кассационного суда общей юрисдикции. Поводом стало дело жительницы Белгорода, которая пожаловалась на то, соседский питбуль покусал ее тибетского мастифа на глазах ребенка.

Применение законодателем по отношению к животным таких категорий, как жестокость, нравственность, гуманизм, свидетельствуют о том, что при определенных условиях причинение телесных повреждений животному может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, — пояснил суд.

В иске хозяйка тибетского мастифа заявила, что соседский питбуль забежал к ним на участок и на глазах ее несовершеннолетней дочери «вырвал ее собаке кусок морды». Ребенок оказался в шоке от увиденного, собака была покалечена.

Хозяйка мастифа потребовала оплатить расходы на ветеринарные услуги и консультации невролога для дочери, а также моральный вред, но суд первой инстанции взыскал лишь расходы на лечение - около 13 тысяч рублей. Кассационный указал на необходимость компенсировать и моральные страдания.

Ранее сообщалось, что сотрудник кинологической службы полиции Санкт-Петербурга инсценировала смерть служебной собаки с целью оставить ее себе. Через некоторое время животное, которое по документам считалось погибшим, обнаружили на прогулке.