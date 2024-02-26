«Хотят войны — получат»: сенатор о планах НАТО отправить военных на Украину Цеков: отправка военных НАТО на Украину может привести к ядерной войне с Россией

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Отправка странами НАТО военных на Украину может привести к ядерному конфликту между Россией и Альянсом, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он добавил, что если представители блока хотят войны на своей территории, то они ее получат.

Я считаю, что это может привести к очень серьезной ядерной войне между Россией и НАТО. Если они пришлют свои войска на территорию России, значит мы пришлем наши войска на их территорию, — заявил Цеков.

Он отметил, что промежуточных вариантов, при которых Москва «проглотила» бы подобные действия, не будет. По его словам, ответ от России последует со 100%-ой вероятностью.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.

Вместе с тем глава кабмина Словакии отмечал, что не допустит допустит прямого участия военных страны в конфликте на Украине. По словам Фицо, он будет отстаивать данную позицию, даже если это будет стоить ему должности премьера.