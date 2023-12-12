«Хотят срубить денег»: Валуев о решении Финляндии открыть границу с Россией Валуев: Финляндия хочет срубить денег к Новому году, открыв КПП на границе с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Власти Финляндии решили временно открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, потому что хотят срубить немного денег к Новому году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. По его словам, пока Хельсинки ведет политику против РФ, их туристический бизнес загнивает.

Финляндия открывает два КПП на границе с Россией, потому что хочет к Новому году срубить немного денег. При этом в следующем году пропускные пункты обязательно закроют вновь. И россияне, которые ездят в Финляндию или чуть дальше, зачастую выбирают эти направления из-за родственных связей. Поэтому мне кажется, что не нужно призывать наших граждан бойкотировать финнов и омрачать людям праздник. Это скорее для них послабление, чтобы воссоединиться с родственниками в Новый год, — заявил Валуев.

Депутат добавил, что не понаслышке знает о происходящем на финской границе. Он сообщил, что множество предприятий Финляндии уже обанкротились или скоро обанкротятся. Поэтому, по его мнению, поездки россиян к ним на новогодние праздники не исправят ситуацию.

Ранее кабинет министров Финляндии объявил об открытии двух КПП на российской границе — «Ваалимаа» и «Ниирала». Они будут работать с 14 декабря до 14 января. Остальные пункты пересечения границы останутся закрытыми.