В Госдуме призвали россиян больше думать о «фронтовых заботах» Депутат Журавлев: россияне в тылу должны больше думать о нуждах армии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Если страна находится в состоянии вооруженного конфликта, то граждане не должны продолжать думать, как в мирное время, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, нельзя допускать, чтобы собственные спокойствие и благополучие стали ценнее интересов народа и государства. Это прекрасно понимают бойцы на передовой, отметил депутат.

Я так говорил всегда. И ведь каждому было ясно, о чем речь — если вдруг большая война, нельзя будет выиграть, если большая часть населения думать продолжит, как в мирное время, если собственное благополучие и спокойствие ценить будет больше интересов народа и государства. По крайней мере, бойцы на передовой, которые воюют плечом к плечу, смысл прекрасно поняли и поддержали, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что для него важнее всего — любовь к Родине, вера и благополучие родных, поэтому ему искренне жаль людей, у которых другие ценности. По его словам, некоторые хотят «жить гогоча», пока за них умирают сограждане.

Хотелось бы, чтобы и в тылу больше проникались фронтовыми заботами, не забывая, что кто-то в это самое время защищает страну с оружием в руках. Не бережет ни здоровья собственного, ни жизни, прежде всего придерживаясь интересов государственных, — заключил политик.

Ранее сообщалось, что электрические сети в Курской области, находящиеся вблизи границы с Украиной, будут переведены в тыловые районы из-за риска атак ВСУ. Власти также уточнили, что часть работников будут переведены на удаленку.