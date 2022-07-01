«Хотите вступать — вступайте»: МИД России о Финляндии и Швеции в НАТО Замглавы МИД РФ Грушко: Россия спокойно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия спокойно относится к присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, заявил на конференции клуба «Валдай» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Военный потенциал России позволяет надежно и не затратно обеспечить безопасность страны, передает слова замглавы МИД РИА Новости.

Хотите вступать — вступайте, — заявил Грушко.

По его словам, Швеция и Финляндия из уважаемых членов мирового сообщества превращаются в «натовскую периферию».

Ранее стало известно, что руководство Североатлантического альянса подпишет протокол о вступлении этих стран в военно-политический блок 5 июля. Решение о присоединении двух Скандинавских стран к Альянсу было принято 29 июня в ходе саммита в Мадриде.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Стокгольм и Хельсинки приняли условия Анкары об экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности.