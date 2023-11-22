«Хотелось бы больше»: в Госдуме озвучили размер маткапитала в 2024 году Депутат Бессараб: маткапитал проиндексируют в соответствии с реальной инфляцией

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В соответствии с поручением президента России Владимира Путина материнский капитал в 2024 году проиндексируют не на прогнозное значение инфляции, а на ее реальный процент, рассказала в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что такая индексация, как мера господдержки материнства, была введена в 2021 году, и в следующем году этот показатель составит 7,5%.

Таким образом, на 2024 год он будет проиндексирован на 7,5%. Размер [маткапитала] на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а на второго, при условии, что ранее мера не предоставлялась, он составит почти 834 тысячи рублей. <...> Конечно, хотелось бы больше, — отметила депутат.

При этом она подчеркнула, что за три года, которые предусмотрены к рассмотрению, планируется выдать материнский капитал четырем миллионам россиян. Также парламентарий напомнила о существовании в России и других мер поддержки материнства, отцовства и детства. Среди них Бессараб выделила единое детское пособие, которое получают родители почти десяти миллионов детей, бесплатное горячее питание в школах с первого по четвертый класс, а также школьное горячее питание для детей из многодетных семей независимо от возраста.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила увеличить сумму материнского капитала за счет введения прогрессивного налога. По ее словам, эта мера позволит говорить о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья.