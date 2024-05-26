«Хороший урок»: Мантуров раскрыл, «простит» ли Россия Boeing и Airbus Мантуров: Россия не допустит повторения ситуации с уходом Boeing и Airbus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Москва не допустит повторения ситуации, подобной уходу Boeing и Airbus из России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, страна получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка. Запись заявления появилась в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет, — ответил Мантуров на вопрос о действиях Москвы в случае возвращения авиакомпаний в РФ.

Он отметил, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus, использующихся российскими авиакомпаниями, выполняется согласно установленным срокам. При исполнении работ учитываются все имеющиеся требования, подчеркнул вице-премьер.

После начала спецоперации ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей в Россию. В то же время лизингодателей обязали разорвать контракты с авиакомпаниями из РФ. Под запрет также попали услуги техобслуживания и страхования самолетов.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что проверка выявила неисправность электрооборудования у 300 самолетов Boeing 777, которые используются компаниями United и American Airlines. Проблема найдена в электрооборудовании и может привести к возгоранию и взрыву топливных баков на крыльях воздушных судов.