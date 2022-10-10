«Хорошие новости»: глава Крыма об изменении подхода к СВО Глава Крыма назвал хорошими новостями изменение подхода к СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал утренние атаки на территорию Украины признаком изменения подходов к проведению специальной военной операции, заявив об этом в своем Telegram-канале. По его мнению, подобные действия были необходимы с самого начала.

С самого утра хорошие новости. <...> Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут, — написал Аксенов.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12. Позднее стало известно, что взрывы были слышны в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой области.