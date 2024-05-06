«Хор негодяев»: Медведев о стремлении Запада ввести войска на Украину Медведев предупредил о мировой катастрофе при отправке западных войск на Украину

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Дмитрий Медведев

Представители западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск на Украину, являются хором безответственных негодяев, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратил внимание, что к ним присоединились представители Конгресса США, руководство Франции и Британии, а также «отдельные безумцы» из Прибалтики и Польши. Медведев предупредил, что такой шаг обернется мировой катастрофой.

В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад, — заявил политик.

Медведев добавил, что призывы западной политической элиты применять их ракетное оружие против России являются циничным расчетом на политические дивиденды. Он уверен, что сегодня на Западе наблюдается тотальная деградация правящего класса, который отказывается «логически связать элементарные вещи».

Ранее Медведев высказался о тройной пользе от швейцарской мирной конференции для России. По его мнению, в первую очередь она покажет крах плана президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта, а также зримым доказательством того, что западная элита не способна остановить конфликт. Россия же продолжит достижение целей СВО.