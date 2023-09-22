Хомяк, Колобок: как Путин и Захарова используют фольклор для ответа Западу

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Владимир Путин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии одновременно запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Дипломат отреагировала на это с помощью сказки «Молчком-то лучше». А какие произведения вспоминали в своих ответах Дмитрий Медведев и Владимир Путин?

Захарова отметила, что разговоры о мировом голоде и продовольственной безопасности напомнили ей детскую сказку «Молчком-то лучше». В ней рассказывается о хомяке, который тихо таскал зерно в свою нору.

«Открыл рот Хомяк, из защечных мешков высыпал горку зерна. Отборного зерна, спелого! Освободился рот у Хомяка, и говорит Хомяк тихонечко: «Ладно. Пусть кричат. Пусть меня учат. А я, ни слова не говоря, пуд зерна в кладовую натаскал. И никто этого не видел. И никто этого не знает. И никто не позарится. Молчком-то лучше!» — добавила дипломат.

Путин и сказка «Колобок»

Российский лидер Владимир Путин 30 июня 2021 года в ходе прямой линии назвал сказку «Колобок» одним из важнейших произведений в своей жизни. Президент призвал чиновников помнить о судьбе ее главного героя.

«Как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными», — предупредил Путин.

Ведущая прямой линии Наиля Аскер-заде также попросила главу России назвать три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и повлияли на него.

«„Война и мир“ Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и „Колобок“», — добавил тогда Путин.

Медведев и «Экзистенциальная сказка»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 августа 2022 года после прибытия на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовал в своем Telegram-канале «Экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу». В скобках он пометил, что это «неПушкин».

«В одном большом и богатом царстве жили-были старик со старухой. Старик любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых. Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу. Долго-долго ловил он рыбу большую и малую, добра наживал и потихоньку из ума выживал. И вот стало изменять ему рыбацкое счастье», — говорится в сообщении.

Он также написал, что однажды старик пошел «на чужую землю», чтобы поймать «крупную рыбу», но «не своими руками, а руками нищих рыбаков», которым давал «удочки и сети», но «рыба не шла». Тогда старик послал старуху в дальние края, чтобы та поймала там «золотую» рыбку. Но когда старуха потребовала у моря эту рыбку, море «вздыбилось», в нем появились вместе с золотой рыбкой «рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот», «свирепые, страшные», которые «вот-вот растерзают» старуху. Она «испужалась» и вернулась назад ни с чем, а там ее ожидал старик и «разбитое корыто».

«Возвратилась старуха домой несолоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто. Это еще не конец», — добавил зампред Совбеза.

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