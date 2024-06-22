«Холопы»: Памфилова отреагировала на новые санкции Японии против РФ Памфилова сочла санкции Японии членов ЦИК РФ бессмысленным ритуалом в угоду США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Санкции Японии, подразумевающие заморозку активов сотрудников и членов ЦИК РФ, — бессмысленный, но обязательный ритуал, сказала РИА Новости председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это решение Токио принято под диктатом Вашингтона.

Расцениваю это (введение санкций. — NEWS.ru.) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета? — задалась вопросом Памфилова.

Ранее МИД РФ по итогам встречи директора Третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы МИД Японии информировал, что принятый 21 июня очередной пакет антироссийских санкций Японии является очередным шагом Токио к полному разрушению отношений. Двусторонние связи деградировали «до беспрецедентно низкого уровня», заметили дипломаты.

До этого японские власти включили в санкционный список еще 11 физлиц и 41 компанию из России. По данным ведомства, рестрикции были введены из-за ситуации на Украине. В частности, под ограничительные меры попали секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Правительство Японии также инициировало возможную, в случае их обнаружения, заморозку активов главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и гендиректора Уралвагонзавода Александра Потапова.