«Хохломразь ждет заслуженная кара»: Медведев о продолжении СВО Медведев призвал продолжать спецоперацию до полного выполнения ее целей

Фото: МО Украины

Специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей, сообщил в Telegram заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия ВС России в стране должны быть квалифицированы как геноцид.

В своем посте Медведев сослался на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в которых говорится, что за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше трех тысяч мирных жителей. Замглавы Совбеза отметил, что необходимо добиться окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению.

Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за все, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения ее целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению. И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду! — написал Медведев.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков до этого отметил, что только после установления контроля над всей Украиной можно будет говорить о полноценном завершении СВО. Так депутат прокомментировал слова экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора. Американский чиновник утверждал, что российские войска могут занять Одессу. Как уточняет Новиков, приморским городом продвижение ВС РФ не ограничится.