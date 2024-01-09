Ходорковского «переобъявили» в розыск: что сделал, где сейчас, что известно Ходорковского «переобъявили» в розыск по делу о фейках про ВС РФ

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вновь оказался в розыске, соответствующая запись появилась в базе данных МВД. Почему его снова ищут, как он прокомментировал эту новость, как Ходорковский оказался на свободе, где он сейчас и чем занимался в прошлом году?

За что Ходорковского объявили в розыск

Бывший бизнесмен повторно оказался в розыске МВД, следует из базы данных. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что против Ходорковского завели дело о фейках об армии (ч. 1. ст. 207.3 УК).

По данным издания «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), дело о фейках о ВС РФ было возбуждено в сентябре 2023 года — соответствующая информация якобы содержится в информационной справке к закрытому докладу Следственного комитета РФ, которая оказалась в распоряжении редакции. Данная информация не подтверждена.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стали публикации Ходорковского в соцсетях, в которых он «вычислял» на основании косвенных данных количество потерь ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Что сказал о розыске Ходорковский

Оппозиционер обратил внимание на сообщения СМИ, что он вновь объявлен в розыск в России, и оставил комментарий по этому вопросу.

Он напомнил журналистам, что перестал заниматься бизнесом в 2003 году в связи с арестом по делу ЮКОСа (хищения и неуплата налогов).

Как Ходорковский оказался на свободе

До 2003 года Михаил Ходорковский был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в $15 млрд. Он был совладельцем и главой российской нефтяной компании «ЮКОС».

25 октября 2003 года Ходорковский был арестован, по данным Neftegaz.ru, в общей сложности против него были возбуждены 7 уголовных дел, которые касались ОАО «Апатит», НИИ УИФ и ЗАТО Лесной (бывший Свердловск-45). В мае 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена к 9 годам лишения свободы. Вместе с ним были осуждены еще несколько работников ЮКОСа. В 2006 году Ходорковскому были предъявлены обвинения по новому уголовному делу о хищении нефти, он был признан виновным в 2010 году.

В декабре 2013 года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, который в тот же день вылетел в Германию. Позже он перебрался в Швейцарию, затем — в Лондон.

В декабре 2015 года Ходорковский был вновь объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Михаил Ходорковский

Где сейчас Ходорковский

В фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского», вышедшем в 2019 году, сообщается, что экс-глава ЮКОСа живет в престижном районе Вестминстер, где он обустроил штаб созданной им организации «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ).

По данным журналистов, сам Ходорковский проживал в элитном жилом комплексе St. Edmund’s Terrace, расположенном в непосредственной близости к Риджентс-парку.

В Великобритании Ходорковский занимался оппозиционной деятельностью. Бывший бизнесмен регулярно организовывал съезды и выступления, в ходе которых агитировал за смену власти в России путем вооруженного восстания.

По данным немецкого издания Der Spiegel, в 2023 году Ходорковский продолжал жить в Лондоне.

Что делал Ходорковский в 2023 году

С момента начала спецоперации ВС РФ на Украине Михаил Ходорковский и связанные с ним СМИ не прекращали активной критики СВО. В мае 2022 года экс-глава ЮКОСа был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. В 2023 году российские суды неоднократно выносили решения о штрафах в отношении Ходорковского за несоблюдения законодательства РФ о деятельности иноагентов.

30 апреля 2023 года Ходорковский вместе с другими уехавшими за границу деятелями подписал открытое письмо против СВО.

В июне 2023 года Ходорковский выступил в поддержку «Марша справедливости», организованного ЧВК «Вагнер» и связанным с ней бизнесменом Евгением Пригожиным. В своем Telegram-канале он заявил, что высказывания Пригожина схожи с оппозиционными, и выразил надежду, что мятеж продолжится в центральных регионах России.

В октябре 2023 года после начала войны с ХАМАС в секторе Газа Ходорковский поддержал Израиль, призвав США не прекращать поставок оружия для Украины, назвав это «частью одной борьбы».

20 декабря 2023 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Путин о помиловании Ходорковского, напомнил, что президент руководствовался гуманными соображениями.

«Тогда, вы знаете, были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И действительно президент, исходя из чисто человеческих, гуманных соображений, принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — констатировал Песков.

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