«Хочется жрать»: Медведев о возросшем аппетите «начальничков Малороссии» Медведев заявил, что у Украины скоро не будет моря

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обвинил «начальничков Малороссии» во все возрастающем «аппетите». Он сравнил их поведение с людьми, страдающими от булимии или компульсивного переедания. Медведев применил эту аллегорию по отношению к властям Украины, которым тоже «постоянно хочется жрать». Кроме того, он заметил, что страна скоро насовсем лишится моря.

Так и никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и... подводные лодки. Ладно, самолёты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто, — написал Медведев.

Желание иметь больше субмарин чиновник назвал чем-то «совсем сильным». Тем более, считает Медведев, что у Украины скоро не останется моря. По его словам, представителям официального Киева придется «сидеть в лодке посреди Днепра» и учить вместе с кураторами песню The Beatles «Yellow submarine».

Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная, — добавил зампред Совбеза.

Как ранее сказал Медведев, если военный конфликт на Украине затянется надолго, то страны, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов», могут сформироваться новый военный альянс. Он также призвал не строить никаких иллюзий относительно новых поставок вооружений Киеву, по его мнению, будет «очень непросто», поскольку «враги», по его словам, намерены «измотать и уничтожить» Россию.