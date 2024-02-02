«Хочется показать известный жест»: Путин нашел, что ответить хейтерам Путин воздержался от желания показать авторам санкций неприличный жест

Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян, ТАСС

Владимир Путин

Не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран против РФ, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!». Президент заявил, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать. Расшифровка его выступления размещена на сайте Кремля.

Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться, — сказал он.

Путин отметил, что всем, кто предсказывал России крах и ее ослабление под давлением санкций, ему «хочется показать известный жест». Он выразил уверенность, что у врагов страны «ничего не получится».

Наша экономика растет, в отличие от их экономик, — отметил президент.

Путин ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных граждан и медиков и фактически превратились в террористическую организацию. По его словам, об этом свидетельствуют переговоры двух украинских танкистов, пытавшихся в 2022 году войти в Донецк, один из которых перед разговором выстрелил по мирному жителю.