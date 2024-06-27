«Хитрая и хорошо продуманная игра»: Медведев указал Европе на подставу США Медведев назвал санкции против РФ хитрой игрой США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Европейцы начинают осознавать, что Вашингтон с его антироссийской политикой фактически подставил ЕС, заявил в рамках Петербургского международного юридического форума заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, США развернули хитрую игру не только против РФ, но и против собственных союзников.

Главная цель этого санкционного шторма — нанести максимальный ущерб как можно большему числу людей из ненавистных для них стран. И кстати, не только им, но и даже своим союзникам, ведь санкции против России (это все понимают) — это хитрая и хорошо продуманная игра Вашингтона против интересов Европы. И это начали понимать наконец и в Евросоюзе, особенно обычные граждане, — сказал Медведев.

Евросоюз 24 июня принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Также в новый пакет санкций входит запрет России на продажу культурных и исторических ценностей, в которых можно заподозрить украинское происхождение. Кроме того, компании ЕС будут следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против РФ.