«Хищник» для Путина: что за вездеход, чем хорош, стоит ли брать Песков: вездеход «Хищник», на котором ездил Путин, «надо доводить до ума»

Фото: hishnik.pro

Снегоболотоход «Хищник»

В ходе зимней поездки на Чукотку президент Владимир Путин перемещался на снегоболотоходе «Хищник». Как Путин добирался до аэропорта, что рассказал про вездеход пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что это за машина?

Как Путин возвращался с Чукотки

Журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram кадры возвращения президента с Чукотки. Для того чтобы добраться до аэропорта Анадырь, необходимо по льду пересечь Анадырский лиман — взлетная полоса расположена на противоположном берегу. Эту дорогу Путин проделал на снегоболотоходе «Хищник».

В своем канале репортер показал машину вблизи, обратив внимание зрителей на то, что диаметр ее колес — почти в рост человека. На шести колесах установлена водительская кабина и большой металлический кунг.

Что рассказал Песков про «Хищника»

Как рассказал Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зимник, которым пользуются, чтобы добраться до аэропорта, до сих пор официально не открыт.

«[Зимник], оказывается, официально откроется только в феврале месяце. И поэтому можно сказать, что все на свой страх и риск этим зимником пользуются, и все соотносят массу машины, и толщина льда еще не такая, чтобы она гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — рассказал Песков.

Он признал, что рисковал и президент — однако маршрут был неоднократно проверен специальными службами, которые прибыли до визита.

Снегоболотоход «Хищник» Пескову понравился «не очень».

«Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума», — указал представитель Кремля.

Водитель «Хищника», который вез Пескова, рассказал пресс-секретарю президента, что «сам „напильником“ его усовершенствовал, сам докручивал и так далее».

«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — посмеялся Песков.

Что такое снегоболотоход «Хищник»

По данным официального сайта производителя, снегоболотоход «Хищник» делается в Тобольске Тюменской области. По адресу, указанному на сайте, расположена компания ООО «Мег Вест».

Как объясняют создатели вездехода, «Хищник» ездит на шинах сверхнизкого давления диаметром до 1780 мм. Они позволяют ему уверенно преодолевать топкие болота, снег, водные преграды и крутые склоны.

«Хищник» представлен небольшим модельным рядом: четырехколесный «Хищник-29014» и шестиколесные модели 3910, 3920, 3930 и 3940. Они комплектуются только импортными дизельными двигателями — японскими Isuzu, Yanmar и Kubota.

Однако среди этих машин нет той, на которой ехал президент. Надпись на кузове позволяет определить, что это вездеход ТРЭКОЛ 39294. Такие автомобили собирают в подмосковных Люберцах. Данная модель является самой массовой и активно используется на полном бездорожье в экстремальных условиях геологами, нефтяниками, энергетиками, состоит на службе в МЧС и в Центре медицины катастроф.

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