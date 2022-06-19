Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана работа ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи, объектов противно-воздушной обороны (ПВО), складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, отметили в ведомстве.
В ходе специальной военной операции оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» уничтожают командные пункты, узлы связи, объекты ПВО, склады вооружения и боеприпасов противника, — говорится в сообщении.