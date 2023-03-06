Хинштейна возмутил самарский «Жуй» Депутат Хинштейн назвал вывеску ресторана «Жуй» похабной и призвал принять меры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что в Самаре к открытию готовится ресторан с «похабным» названием «Жуй». По словам парламентария, местные жители жалуются на такой нейминг. Претензии депутата касаются того, как издалека смотрится вывеска заведения. Хинштейн считает, что в определенном ракурсе читается совсем другое слово — неприличное.

Ресторан находится прямо у автовокзала, на центральной магистрали Самары. Непристойная вывеска хорошо видна издалека и ее ежедневно наблюдают теперь тысячи людей, включая детей. Именно возмущенные жители и сообщили мне о случившемся, — написал депутат.

Он отметил, что уже связался с мэром города Еленой Лапушкиной и попросил принять срочные меры. Депутат рассказал о запросе в ФАС с просьбой привлечь заведение к ответственности.

Через несколько часов после первого поста парламентарий заявил, что «непристойную» вывеску в Самаре уже демонтировали.

Ранее Хинштейн возмутился жестом парламентария Самарской областной думы Михаила Абдалкина, который сфотографировался, слушая обращение президента Владимира Путина с макаронами на ушах. В своем Telegram-канале чиновник подчеркнул, что такие выходки были бы более уместны для украинских парламентариев, чем для российских.

По словам Хинштейна, лидер КПРФ Геннадий Зюганов с восхищением прослушал речь Путина. Однако для коммуниста из региона все ограничилось лапшой, заметил депутат.