Хинштейн сообщил о взрыве на заводе в Самаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет

По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших — нет, — сообщил он.

28 июля прогремел взрыв в центре Таганрога недалеко от аквапарка «Лазурный» в районе 16:00 мск. На опубликованных кадрах показаны клубы серого дыма, поднявшиеся над одним из зданий. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной взрыва умогла стать ракета. Он уточнил, что погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек.

Ранее сообщалось, что около ж/д станции в районе Шведской Слободы под Самарой злоумышленники подожгли релейный шкаф. На месте преступления нашли бутылку со средством для розжига.

Отмечается, что через несколько минут после поджога шкаф потух сам — диверсант попытался спалить его снаружи, не вскрывая. К задержкам в движении поездов это не привело. Поджигателя ищут.