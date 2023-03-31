Хинштейн заявил, что россияне не обязаны иметь аккаунт на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии и никакой ответственности за это не последует, заявил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, закон не обязывает заводить аккаунт на государственном портале, поэтому любой россиянин вправе как зарегистрировать учетную запись, так и удалить ее.

Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на сайте госуслуг. Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент, — написал Хинштейн.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что система оповещения россиян о призыве на срочную службу в армии необходима для того, чтобы минимизировать процент уклонистов. Он уточнил, что получение такой повестки будет приравнено к личному вручению.

По словам главы конституционного комитета Совфеда РФ Андрея Клишаса, порядок вручения повесток остается прежним, а заявление Швыткина является только его мнением, поскольку соответствующего закона нет.

31 марта начальник управления ГОМУ ГШ Владимир Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде. Рассылка повесток пройдет уже в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля.