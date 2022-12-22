Хинштейн: закон о запрете ЛГБТ-пропаганды касается и видеоигр Хинштейн: нормы закона о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяются и на видеоигры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нормы закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений распространяются и на видеоигры, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн во время пресс-конференции. По его словам, запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, передает ТАСС.

На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает. Запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает, — сказал Хинштейн.

Депутат добавил, что если в играх содержится ЛГБТ-пропаганда, то они должны быть удалены из онлайн-магазинов или недоступны российским пользователям.

Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. По словам главы комитета Александра Хинштейна, это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, но и оставшихся компьютерных игр, где есть «стрелялки».

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. По ее словам, в настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется, а дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия.