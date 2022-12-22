Хинштейн: YouTube не удалил нарушающие законы России материалы Хинштейн: YouTube не удалил более 35 тысяч материалов, нарушающих законы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube не удалил более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, передает РИА Новости.

В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, — сказал Хинштейн.

Депутат отметил, что часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса. Хинштейн добавил, что с июля этого года Роскомнадзор зафиксировал 15 подобных случаев.