Хинштейн возмутился действиями дознавателя по делу о краже наград ветерана Хинштейн предложил отправить на СВО дознавателя по делу о краже наград ветерана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Случай с ограблением в Хабаровском крае ветерана СВО, когда полицейский дознаватель отказался возбуждать дело за отсутствием события преступления, является «беспредельным», заявил в беседе с KP.RU председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он предложил отправить этого правоохранителя, а также его руководство на передовую, где они смогут осознать, что такое боевые награды и как они достаются.

Как пишет издание, ранее житель Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию с заявлением о краже у него денег, в том числе боевых выплат за участие в СВО в размере 1 млн рублей, а также четыре государственных наград и удостоверений к ним. Полицейские в возбуждении уголовного дела отказали — «за отсутствием события преступления».

Такая формулировка означает, что никакого противоправного деяния совершено не было, подчеркнул депутат. Он выразил возмущение, что такое решение утвердил и начальник отдела дознания.

В моем понимании, нет никакой разницы между теми, кто украл награды у ветерана СВО, и теми, кто это преступление попытался похоронить. Поэтому считаю, что самым правильным было бы и дознавателя, вынесшего это беспредельное решение, и его руководителя, это решение утвердившего, отправить в зону СВО. <...> Пусть там, как принято говорить, за ленточкой, они осознают и поймут, что такое боевые награды и какой ценой они достаются, — высказал мнение парламентарий.

При этом он высоко оценил роль Генпрокуратуры, которая вмешалась в это дело, потребовав начать уголовное расследование кражи. В результате прокуратура Комсомольска-на-Амуре отменила постановление об отказе как незаконное.

Ранее в прокуратуре Хабаровского края сообщили, что у жителя Комсомольска-на-Амуре украли награды за участие в специальной военной операции, деньги в размере 1 млн рублей, в том числе боевые выплаты, и другое имущество. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.