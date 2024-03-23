Сотрудники Росгвардии не обнаружили взрывчатых веществ и устройств на парковках у концертного зала «Крокус Сити Холл», где в пятницу, 22 марта, произошла стрельба, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что специалисты продолжают проверять прилегающую территорию.
Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холл». Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки, — говорится в сообщении.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы были слышны автоматные очереди. Кроме этого, показывалось, как посетители в спешке пытались найти укрытие. Сами музыканты не пострадали.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.