Хинштейн: Росгвардия усилила охрану российских военкоматов

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Росгвардия усилила охрану военкоматов в Москве и других городах России, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он отметил, что на всей территории РФ военкоматы включены в маршруты патрулирования экипажей отделов вневедомственной охраны (ОВО). Парламентарий указал, что данные меры были приняты в связи с участившимися нападениями на здания военных комиссариатов.

В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО, — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 октября злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью в окно одного из военных комиссариатов в Воткинске в Удмуртии. В кабинете учреждения начался пожар, который удалось оперативно потушить.

С 24 февраля по России прокатилась волна атак на военкоматы. Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов — анархистов и антифашистов. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках.