Хинштейн «разрешил» российским мужчинам красить губы и ногти Хинштейн: Россия не будет запрещать мужчинам красить губы и наращивать ногти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Россия не будет идти по пути Северной Кореи и диктовать мужчинам, как выглядеть, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. При этом он напомнил о запрете на появление в общественных местах с символикой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет РИА Новости.

Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история, — отметил депутат.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проверку красноярского бара, где в День защитника Отечества прошла вечеринка в контексте ЛГБТ. На кадрах видно, что мужчины с накрашенными красной помадой губами в женской одежде танцуют на сцене. В то же время бар «Элтон», на который пожаловалась Мизулина, объявил в соцсетях о закрытии.

До этого стало известно, что в Москве избили российского актера и модель Андрея Пакалова. Из-за шубы его перепутали с активистом ЛГБТ. Артист вышел из подъезда дома, после чего к нему привязался прохожий мужчина. Он оскорбил актера, после чего зашел с ним в подъезд и ударил его головой.