Хинштейн рассказал, зачем школьникам участвовать в «Диктанте Победы» Хинштейн: участники «Диктанта Победы» получат преференции при поступлении в вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы «Диктанта Победы» подготовили для участников большое количество призов, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Выступая на пресс-конференции по поводу проведения акции, которая пройдет 26 апреля, он отметил, что финалисты получат преференции при поступлении в вузы, а кто-то сможет приехать на Парад Победы в Москве. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, диктант пройдет в формате ЕГЭ.

Все финалисты — люди, ответившие правильно на все 25 вопросов за предоставленное время, — получают преференции при поступлении в вузы. <...> А 20 человек — те, кто ответил быстрее всех на все 25 вопросов, — получат приглашение на Парад Победы в Москве, — объяснил он.

Хинштейн добавил, что рассчитывать на это могут только те, кто примет участие в акции в очном формате. Для этого по всей России подготовлено 27 тысяч площадок.

Наличие льгот для участников подтвердил и замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. По его словам, результаты будут засчитываться вне зависимости от того, какое направление выберет абитуриент.

Мы это каждый год делаем — будут учитываться результаты «Диктанта Победы» при поступлении в университеты. Это будет засчитано в качестве индивидуального достижения вне зависимости от того, на какое направление человек поступает, — сказал Могилевский.

Ранее председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что цель «Диктанта Победы» остается неизменной. Она заключается в том, чтобы утвердить историческую правду и сформировать твердые знания об истории Великой Отечественной войны у граждан. По его словам, формат диктанта постоянно совершенствуется.