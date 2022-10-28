Хинштейн рассказал, сколько мобилизованных благодаря ему вернулось домой Хинштейн: благодаря моим действиям 33 мобилизованных из Самары вернулись домой

Фото: duma.gov.ru

Александр Хинштейн

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что благодаря его содействию 33 жителя Самары, призванные в рамках мобилизации на военную службу, вернулись домой. В своем Telegram-канале он объяснил, что решения о мобилизации были отменены. По его словам, точечная работа будет продолжаться.

В результате моего вмешательства в общей сложности отменены решения о мобилизации 33 самарца. Все эти люди вернулись домой. Точечная работа продолжается, — написал Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос министру обороны России Сергею Шойгу с требованием не отправлять на фронт мобилизованных, не прошедших соответствующую военную подготовку. Он рассказал, что по его данным, в зону СВО из Екатеринбурга были отправлены 86 призывников, не имеющих навыков. Он призвал Шойгу проверить каждый из эпизодов. Министерство обороны данную информацию пока никак не комментировало.

Иванов рассказал, что по поводу отправки на фронт неподготовленных бойцов ему сообщили жены и матери мобилизованных. Всего, по его словам, было зафиксировано 86 случаев переброса солдат из Екатеринбурга в Ростовскую область с последующей отправкой в зону СВО. Парламентарий уточнил, что в настоящий момент эти факты подтверждают сотрудники правоохранительных органов. Вместе с обращением депутат приложил список из 86 фамилий призывников.