Хинштейн рассказал об отставке главы департамента Верховного суда Хинштейн: глава Судебного департамента при ВС Гусев подал в отставку

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Александр Хинштейн

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев решил уйти в отставку, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Гусев занимает этот пост с 2000 года.

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев написал заявление об отставке. Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе, — отметил Хинштейн.

Последний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Он находился на посту с 26 декабря 1991 года и не раз переизбирался

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 1 марта объявила о начале отбора на замещение должности председателя Верховного суда России. Днем 14 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил, что 70-летняя Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на этот пост.

Подносова окончила юрфак Ленинградского госуниверситета в один год с президентом Владимиром Путиным. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда, в 2003-м стала его председателем. С 2013 года Подносова трудилась заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017-м возглавила инстанцию. В 2020 году она перешла на должность зампредседателя Верховного суда РФ.