Хинштейн объяснил суть законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: duma.gov.ru

Александр Хинштейн

Депутат Александр Хинштейн объяснил суть законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. По его словам, его задачами являются запрет пропаганды педофилии и запрет на демонстрацию ЛГБТ. Также будет запрещена информация, которая побуждает подростков сменить пол, заявил Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что указанные ограничения будут распространены на данные в Сети, СМИ, кино, литературе, аудиовизуальном контенте и рекламе.

Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было «родителя номер один», «номер два», «номер три». И это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, — сказал Хинштейн.

По его словам, документ предполагает расширение запрещенной информации, введение платной подписки. Кроме того, законопроект уточняет требования к рекламе. Она не должна содержать информацию, которая демонстрировала бы нетрадиционные сексуальные отношения.

Хинштейн уточнил, что гражданские лица будут штрафоваться за пропаганду ЛГБТ на сумму от 50 до 400 тысяч рублей. За пропаганду педофилии гражданам грозит штраф в размере от 200 до 800 тысяч.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению могут поступить поправки, ужесточающие нормы о запрете пропаганды ЛГБТ. Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания единогласно приняли в первом чтении корректировки в законодательство РФ, касающиеся запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Авторами поправок выступили почти все 400 депутатов ГД.