Хинштейн призвал возбудить дела после порчи квартир военкоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела после того, как неизвестные испортили двери квартир военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. В своем Telegram-канале он назвал это попыткой устрашения журналистов за их позицию в отношении специальной военной операции на Украине.

Прошу возбудить уголовные дела и взять ход расследования под особый контроль, — написал Хинштейн.

Помимо Генпрокуратуры РФ, парламентарий также обратился с соответствующей просьбой к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Хинштейн подчеркнул, что это дело требует особого контроля, так как порча дверей квартир военкоров является прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности.

Как сообщалось ранее, неизвестные залили двери в квартиры военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина монтажной пеной. При этом отмечается, что злоумышленники пришли по адресу старой регистрации Стешина, по которому он уже не проживает. Предполагается, что они получили адреса из слитых в Сеть устаревших документов.