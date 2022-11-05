Хинштейн призвал исключить из ЕР владельца сгоревшего кафе в Костроме Хинштейн призвал исключить из ЕР владельца сгоревшего кафе «Полигон» в случае доказательства его вины

Фото: duma.gov.ru

Александр Хинштейн

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал в Telegram-канале исключить из партии «Единая Россия» депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева, если будет доказана его вина в пожаре в кафе «Полигон». По словам парламентария, его также нужно привлечь к ответственности. Ранее СМИ сообщили, что Мирзоев является владельцем заведения в Костроме.

Если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины владельца заведения — депутата Костромской облдумы от ЕР Ихтияра Мирзоева, — он должен быть не только привлечен к ответственности, но и лишен мандата, а также исключен из партии, — написал Хинштейн.

Мирзоев выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара и пообещал оказать им помощь. Он добавил, что поручил своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности.

Заместитель главы МЧС по Костромской области Алексей Греков сообщил, что в результате пожара погибли 13 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

Возможным виновником пожара в кафе «Полигон» является 23-летний военнослужащий Станислав И., он задержан. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.