Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за ввоз ЛГБТ-романов Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за ввоз ЛГБТ-романов из-за рубежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Ввоз литературы на ЛГБТ-тематику из стран СНГ в Россию будет пресечен, а организаторы этого ввоза могут стать фигурантами уголовного дела, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Так он отреагировал на новость о попытке некоторых издателей продолжить печать романы с сюжетами об однополых отношениях за рубежом.

Певцы нетрадиционных ценностей продолжают искать способ обойти наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. Теперь они решили издавать подобную «литературу» за рубежом. Это их право. Вот только ввести этот товар на территорию России они не смогут; если только не наладят нелегальный ЛГБТ-трафик. В этом случае, однако, организаторов контрабандного ввоза будет ждать уголовная ответственность, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что издательство Popcorn Books налаживает реализацию своих изданий в Белоруссии и Казахстане. На его базе было создано издательство Panther Books, которое объявило поиск русскоязычных авторов, готовых писать на темы ЛГБТ. Команда издателей стала популярна благодаря выходу романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

3 апреля в Новосибирске прошел пикет сторонников традиционных ценностей, требующих отмены концерта Филиппа Киркорова в региональной столице. Участник акции протеста заявил, что из-за «пропаганды содомии» от Филиппа Киркорова в том числе в российских школах дети насилуют сверстников.