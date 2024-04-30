Хинштейн придумал, как «отсеять» ЛГБТ из чиновничьих рядов Хинштейн: перед назначением чиновников и учителей нужно проверять ориентацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил мнение, что перед назначением чиновников и педагогов нужно проверять на сексуальную ориентацию. В интервью «Самарскому обозрению» политик сказал, что в такой мере нет ничего предосудительного.

Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — уточнил Хинштейн.

Он подчеркнул, что считает недопустимой для сторонников ЛГБТ работу в учреждениях, связанных с воспитанием и формированием детей и молодежи. Депутат объяснил, что у подрастающего поколения еще не окрепшая психика и не сформированы ценностные ориентиры, поэтому важно ограничить влияние на них представителей секс-меньшинств.

Ранее Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в нетрадиционной ориентации. Он опубликовал фото, на котором чиновник позирует в разное время с активистами, связанными с ЛГБТ. В частности, на одном из кадров Живайкин награждает сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича, который состоит в гей-браке.