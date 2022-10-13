Хинштейн: правительство одобрило законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: duma.gov.ru

Александр Хинштейн

Правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Итоговый документ будет представлен на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.

Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны, — сообщил Хинштейн.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу говорилось о том, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что концепция Хинштейна правительству понравилась, но там отметили, что принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей и властям придется увеличивать их численность. При этом увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».