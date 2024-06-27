В Госдуме возникли вопросы к полиции Сызрани после жесткого нападения цыган Хинштейн призвал провести проверку из-за нападения цыган на жителей Сызрани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

В Самарской области следует провести внутреннюю проверку в связи с бездействием правоохранительных органов после нападения цыган на супружескую пару, которая хотела поговорить с родителями обидчика своего ребенка, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что полиция заинтересовалась делом только после того, как инцидент был предан широкой огласке.

Правоохранительные органы заинтересовались делом только после широкой огласки в социальных сетях. А что было бы, если б этот инцидент не «всплыл» в информационном поле? <...> Считаю необходимым провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу, — написал он.

Инцидент произошел в середине июня. Как рассказала пострадавшая, она вместе с мужем сама пришла к цыганам, чтобы поговорить с родителями мальчика, который проколол колеса на велосипеде их 11-летнего сына. По словам женщины, на месте их встретила неизвестная, стала угрожать и кричать им «что-то невнятное». Решив, что диалога не выйдет, супруги направились домой, но в какой-то момент «послышался звук мотора», после чего из автомобиля вышли шесть человек с дубинками и электрошокерами и избили их.

Издание «Волга Ньюс» приводит другую версию произошедшего. По его данным, нападавшие считают зачинщиком конфликта потерпевшего мужчину: тот якобы «сам начал ссору и некрасиво ругался на женщину и детей».