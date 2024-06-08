Хинштейн обратится в прокуратуру из-за «дезертирства» участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что он обратится в военную прокуратуру в связи с делом участника специальной военной операции, которого обвиняют в дезертирстве, написал парламентарий в своем Telegram-канале. Речь идет о военном из Сызрани, против которого возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве.

Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества в уголовника, — отметил депутат.

Ранее журналисты сообщали, что боец находился в официальном отпуске по рождению ребенка и вернулся в зону СВО по первому приказу. Через неделю его ждет суд по этому делу.

До этого сообщалось, что киргизский гражданин, работавший таксистом в России и высадивший из своего автомобиля участников военной операции на Украине, был оправдан и уголовное дело против него было прекращено Следственным комитетом России. Министерство республики оказало консульско-правовую помощь своему гражданину и выразило просьбу об объективном рассмотрении дела.