Хинштейн обратился в полицию после нападения мигрантов на пенсионера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД России после инцидента с нападением группы мигрантов на пенсионера в Москве. По его словам, мужчины напали на него из-за сделанного замечания. За пенсионера вступился прохожий, который стал фигурантом уголовного дела за причинение вреда здоровью нападавшего.

Хинштейн отметил, что заступившийся прохожий сначала сделал замечание группе мужчин, однако в ответ получил лишь оскорбления и угрозы физической расправы. Затем, как утверждает депутат, они напали на него. В ответ мужчина выбил одному из нападавших четыре зуба, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Надеюсь, что следствие тщательно разберется во всех обстоятельствах этой истории и виновные будут определены, наказаны и высланы домой. Нюанс с допустимой степенью применяемой самообороны понимаю, но как противостоять организованной агрессивной группе лиц простому гражданскому — вопрос открытый, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат ранее показал видеозапись драки с участием бывшего прокурора Кагальницкого района Ростовской области. Мужчина избил офицера Росгвардии в баре. Отмечается, что бывшему прокурору были предъявлены обвинения по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».