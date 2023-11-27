Хинштейн назвал приговор Баязитовой излишне суровым Хинштейн заявил, что приговор Баязитовой справедлив, но излишне суров

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Александр Хинштейн

Приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной к пяти годам колонии по делу о вымогательстве, излишне суров, учитывая состояние здоровья женщины, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако он добавил, что вердикт должен стать поучительным и наглядным для остальных вымогателей.

Совершенное преступление (вымогательство) является тяжким (от 7 до 15 лет). Назначенные приговоры (4,5–5 лет) ниже низшего предела. <...> Но! Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых — женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!), вынесенный приговор все равно излишне суров. В окончательную силу он пока не вступил, а значит, может быть еще пересмотрен, — написал Хинштейн.

Ранее сегодня, 27 ноября, Басманный суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Вторая обвиняемая Ольга Архарова, которая вела с Баязитовой Telegram-канал «Адские бабки», получила 4,5 года лишения свободы.

Журналисток задержали в августе 2022 года. Авторы Telegram-канала «Адские бабки» обвиняются в вымогательстве денег у банкира за обещание не публиковать информацию, которая могла навредить его репутации. Сообщалось, что потерпевший принял извинения и не имеет претензий к подсудимым.