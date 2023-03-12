Хинштейн назвал причастного к убийству в кафе Подольска Хинштейн: в убийстве в кафе Подольска обвиняется 30-летний местный житель

Фото: Госдума

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что СМИ и Telegram-каналы опубликовали неверную информацию о причастности сына депутата ГД Бориса Иванюженкова Артему к убийству в кафе в Подольске. По словам парламентария, личность реального подозреваемого в убийстве 23-летнего подольчанина установлена, — это 30-летний местный житель. Он пояснил, что обвиняемый уже признал свою вину.

Реальный подозреваемый в убийстве 23-летнего подольчанина в пьяной драки в местном кафе — установлен и доставлен в Подольский МСО СКР. Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, информация о том, что убийцей является Артем Иванюженков — «абсолютный фейк». Депутат подчеркнул, что Иванюженков на протяжении недели безвыездно находится в Сочи, и сообщения о его задержании также неправдоподобны.

Откуда изначально появилась информация о его причастности к преступлению — вопрос открытый. На месте моего коллеги, я обратился бы в Генпрокуратуру и СКР с требованием разобраться в источнике и подоплеке этого фейка, — сообщил парламентарий.

Утром 12 марта Telegram-канал «112» сообщил, что в ночь в подольском кафе произошла ссора с последующей поножовщиной. Ударом ножом в сердце был убит 23-летний подольчанин. По данным «112», ряд свидетелей утверждает, что ножевое ранение молодому человеку нанес именно Иванюженков.

Ранее пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину. Мужчина несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.