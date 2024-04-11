Хинштейн: молодежную политику в регионе РФ доверили гей-пропагандистам Хинштейн: молодежную политику в Самарской области доверили пропагандистам ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Молодежную политику в Самарской области доверили открытым гей-пропагандистам (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. Речь идет о министре Сергее Бурцеве, который, по словам депутата, ездит в отпуск со своим подчиненным Андреем Золотухиным. Хинштейн отметил, что на отдыхе они жили в одном номере-студии, а в Сети есть не одна «нежная фотография» с ними.

Почему молодежная политика в Самарской области идет, простите уж, через задницу, и воспитание детей доверяют открытым гей-пропагандистам? <...> Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют «парой», в Сети — фигурирует немало их «нежных» фото, а публичная реакция министра на эти обвинения выглядит настолько неискренне, неубедительно и нарочито, что я не верю ни единому его слову, — написал Хинштейн.

Депутат признал, что частная жизнь чиновника — лично дело, но не в случае с министром, отвечающем за реализацию молодежной политики. Хинштейн уверен, что «гей-лобби действует незаметно, исподволь».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ. Кроме того, ведомство потребовало проверить контент на предмет таких материалов и устранить нарушения.