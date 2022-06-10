Хинштейн: арестованный Митволь признал вину и заключил сделку со следствием

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Олег Митволь

Экс-замглавы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь признал вину по делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство красноярского метро. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам парламентария, Митволь также заключил сделку со следствием для дальнейшего разоблачения соучастников.

Мне не очень легко писать эти строки. С Митволем нас связывают многолетние товарищеские отношения.<...>При таких обстоятельствах — считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием, — заявил Хинштейн.

Ранее стало известно о задержании Митволя по делу о хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро. Помощница политика подтвердила эту информацию.

Позже РИА Новости сообщили, что Митволь был задержан еще 8 июня. По данным агентства, он собирался лететь на отдых в турецкую Анталию. Когда политик прибыл в аэропорт Внуково и направился к трапу, его задержали.