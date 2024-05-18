Харьковчане начали просить российские паспорта Депутат Водолацкий: жители Харьковской области хотят получить паспорта России

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Граждане Украины, проживающие на территории Харьковской области, после взятия населенных пунктов российскими войсками начали спрашивать, как они могут получить российские паспорта, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, люди понимают, что мирная жизнь для них уже наступила.

Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Потому что они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких, — заявил депутат.

Водолацкий добавил, что харьковчане рады ежедневному продвижению российских войск. Военнослужащие уже встречались с жителями региона. Люди говорят, что благодаря приходу солдат они теперь успеют посадить овощи.

Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия, — заключил депутат.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил в Харькове идеальные условия для российских военнослужащих. Он обвинил киевские власти в бездействии по части обеспечения безопасности страны.