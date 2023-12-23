Харитонов раскрыл ожидания от выборов президента РФ Харитонов заявил, что рассчитывает на второе место на выборах президента РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

КПРФ со своей программой будет идти к победе на выборах президента РФ, заявил депутат Госдумы Николай Харитонов на 18-м съезде партии, где решается вопрос о его выдвижении. При этом в разговоре с NEWS.ru он уточнил, что, исходя из опыта прошлых лет, он и его фракция рассчитывают на второе место.

Я могу сказать только одно: сколько бы мы ни участвовали, представители нашей партии и на парламентских выборах, и на выборах президента Российской Федерации [получают] как минимум второе место. <…> За каждого кандидата население, люди будут голосовать и учитывать программы всех кандидатов, в том числе и нашу программу. Мы с нашей программой идем на победу, — сказал он.

Комментируя цели и задачи военной операции, Харитонов отметил, что полностью разделяет позицию президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Парламентарий пояснил, что глава государства перед началом СВО четко озвучил, что на Украине необходимо искоренить фашизм, который разожгли в сердцах ее жителей.

Необходимо эту дурь погасить. Я думаю, [нас ждет] победа. Других вариантов нет ни у кого: ни у жителей России, ни у Верховного главнокомандующего. Наша задача — консолидировать население и одержать эту победу. Мы прекрасно понимаем, кто подмял Украину под себя, кто ее использует — блок НАТО во главе со звериным оскалом Соединенных Штатов Америки, — отметил депутат.

Депутат Ирина Филатова ранее сообщила, что пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова. Она добавила, что итоговое тайное голосование пройдет 23 декабря.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.