«Хаос и разрушение»: Захарова об «ударах возмездия» США по Сирии и Ираку Захарова: удары США по Сирии и Ираку рассчитаны на разжигание конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Удары США по территории Сирии и Ирака вновь продемонстрировали миру агрессивную сущность Вашингтона и рассчитаны на разжигание конфликта на Ближнем Востоке, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Белый дом продолжает сеять хаос и разрушение в регионе.

Американские авиаудары <...>, в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США, — написала Захарова.

Она назвала очевидным тот факт, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшую эскалацию в регионе. Практически непрерывными атаками США пытаются втянуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока, заявила Захарова.

Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке, — отметила дипломат.

США наносят авиаудары по объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаку по американской базе в Иордании, которая произошла 27 января. В результате инцидента погибли трое военнослужащих, еще более 30 человек получили различные травмы. Президент США Джо Байден заявил, что за атаку ответственны радикальные группировки, действующие при поддержке Ирана.